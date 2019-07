Signature de contrats pétroliers au détriment du Peuple : l'Imam Abdallah SALL réfute catégoriquement ( vidéo)

Le président de l’Association pour le Soutien et la Coordination des Activités religieuses (ASCAI) ne croit pas que le président Macky SALL puisse signer un contrat désavantageux au peuple sénégalais. Il appelle dès lors la population à faire preuve de prudence. Serigne Abdallah SALL appelle à l’arrêt des manifestations le jour du vendredi. « C’est un jour de cohésion et de paix », a-t-il expliqué dans une déclaration. Le coordonnateur du Mouvement « Dolele Deug » favorable régime en place exprime sa solidarité au chef de l’État et à son frère Aliou SALL. « Je ne crois pas que Macky SALL et son frère puissent être victimes d’une ruse orchestrée au détriment de la population », a-t-il affirmé.