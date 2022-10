Sirops prohibés pour enfants : La direction des pharmacies dresse une liste

La direction des pharmacies à mis en garde contre l’usage de certains sirops antitussifs pour enfants notamment.



Concomitamment d’une note d’information de l’OMS, en date du 05 octobre 2022, relative à la circulation de médicaments frelatés pour enfants en Afrique, le contrôle aurait mis en évidence que les médicaments suivants et pourraient avoir des effets secondaires nocifs.



Il s’agirait des médicaments en forme de sirops suivants le Promethazine Sirop, le, le Kofexmalin Sirop, le Mocof Baby Cough et le Magrip N Sirop. La direction des pharmacies rappellent d’ailleurs que ces médicaments prohibés n’ont aucune autorisation de mise en vente sur le marché mauritanien.



Elle en appelle enfin à la vigilance des professionnels de la pharmacie, des Ongs de protection des consommateurs et des citoyens eux-mêmes.



LA DEPECHE