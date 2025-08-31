Social Bonds : renforcement du leadership citoyen sur le climat et l’énergie

L’antenne locale de Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) Saint-Louis, en partenariat avec Cajust, a tenu l’atelier de clôture de la phase 3 du projet Social Bonds, initié en 2022 pour renforcer les capacités des jeunes et des femmes sur le genre, la transition énergétique, la gouvernance des ressources naturelles et le changement climatique.



Selon Astou Diop, chargée de projet à Cajust, le projet vise à « renforcer le leadership citoyen et promouvoir une transition énergétique juste et inclusive, en donnant la voix aux jeunes et aux femmes dans les choix énergétiques et environnementaux du pays ».



Depuis 2017, l’antenne Saint-Louis de PCQVP Sénégal œuvre pour la transparence, la protection de l’environnementet la redistribution équitable des revenus issus des ressources naturelles, dans un contexte marqué par les effets du changement climatique et les découvertes récentes de gaz et de pétrole.



L’atelier de clôture avait pour objectifs de partager les résultats du projet (2022–2025), remettre les attestations aux jeunes formés à la transition énergétique et définir la position de l’antenne sur les choix énergétiques futurs.

​

