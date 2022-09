Soignants et médecins toulousains se mobilisent pour des écoliers de Saint-Louis

Depuis dix ans, l'association "Des Ailes pour Saint-Louis du Sénégal" intervient dans le sillage du Rallye aérien Toulouse-Saint Louis. Grâce à l'implication de médecins et soignants du CHU de Toulouse et de l'IUCT-Oncopole, elle offre un soutien médical, technique et humanitaire aux établissements de santé et d'enseignement de la région de Saint-Louis du Sénégal et, depuis 2018, un soutien à l'éducation scolaire des populations de la région.



Soignants et médecins toulousains se mobilisent pour des écoliers du Sénégal



L'association toulousaine a inauguré une salle de classe au printemps dernier et projette d'en ouvrir une deuxième à Sanar, au Sénégal.



Solidarité, Hôpital, Tournefeuille

Publié le 23/09/2022 à 06:35

l'essentielL'association toulousaine "Des Ailes pour Saint-Louis du Sénégal" poursuit son projet de soutien à l'école de Sanar. Objectif : construire une deuxième classe et des sanitaires. Une école de Tournefeuille, près de Toulouse, est également impliquée.



Depuis dix ans, l'association "Des Ailes pour Saint-Louis du Sénégal" intervient dans le sillage du Rallye aérien Toulouse-Saint Louis. Grâce à l'implication de médecins et soignants du CHU de Toulouse et de l'IUCT-Oncopole, elle offre un soutien médical, technique et humanitaire aux établissements de santé et d'enseignement de la région de Saint-Louis du Sénégal et, depuis 2018, un soutien à l'éducation scolaire des populations de la région.





En 2018, elle avait lancé le projet de financement d'une classe pour l'école élémentaire de Sanar, dans la banlieue de Saint-Louis du Sénégal, répondant aux dernières normes en matière de construction locale pour offrir de bonnes conditions d'apprentissage aux enfants. Celle-ci a été inaugurée en mai 2022 mais il reste encore beaucoup à faire pour cette école de plus de 350 élèves.



Appel aux dons



Le deuxième volet du projet "Une brique pour Sanar" a donc été lancé. Il vise la construction d'une seconde classe, probablement au-dessus de la première, ainsi que des sanitaires aux normes. Des correspondants locaux gèrent le suivi sur place. Le projet est mené en partenariat avec l'école élémentaire Mirabeau de Tournefeuille dans la banlieue de Toulouse. Un appel aux dons pour financer ces travaux est lancé sur le site Hello Asso avec l'objectif de récolter 10 000 €.



Du matériel médical envoyé régulièrement



Depuis sa création, l'association Des Ailes pour Saint-Louis du Sénégal a permis l'envoi de plusieurs tonnes de matériel médical (lits, fauteuils, respirateurs, échographe, matériel de monitorage, lève-malade, etc), de matériel d'anesthésie et de chirurgie, des appareils auditifs par container maritime ou par avion. L'association a également dispensé des séances de formation sur les thèmes de la sécurisation médicale, de la stérilisation, de l'hygiène hospitalière ou encore la formation des équipes à la chirurgie abdominale.





