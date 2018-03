Soins d'urgence : le SAMU de Saint-Louis, une réponse adéquate (vidéo)

Dans le cadre de sa politique de décentralisation, le Service d'Assistance médicale d'Urgence (SAMU), installe un Centre de Réception et de Régulation des Appels (CRRA) à Saint-Louis couvrant la zone NORD (Saint-Louis, Matam, Louga).



À la porte de Ngallèle, deux ambulances médicalisées sont prépositionnées ainsi qu'un Véhicule léger équipé pour les consultations à domicile.



Établissement public de Santé, créé par la loi 2005- 22 du 5 août 2005 et régi par le décret 2005-1271 du 29 décembre 2005, le SAMU est chargé de coordonner les soins d'urgence et la gestion des catastrophes dans l'ensemble du territoire national en collaboration avec le Groupement national des Sapeurs Pompiers et l'ensemble des structures hospitalières.



L'activité du SAMU comprend une régulation médicale continue à partir d'un Centre de Réception et de Régulation des Appels (CRRA) avec un numéro d'appel GRATUIT le 1515.



Dans cet entretien avec Ndarinfo, le Professeur Mamadou Diarrah BEYE, directeur SAMU national décline les rôles et missions de cette structure de santé …