Sombres perpectives pour BBY/Saint-Louis : Mansour FAYE indexé

Des colères intestines entachent l’avenir de la coalition Benno Bokk Yakkar (BBY) à Saint-Louis qui, depuis les élections législatives, elle sombre dans un profond sommeil. Un des membres de cette initiative politique regrette « une profonde frustration », « le manque de considération » et « l'indifférence totale de la part des leaders qu'ils ont portés à la tête des collectivités locales que sont la mairie et le département ».



« Jadis, on avait parlé de gestion collégiale, de « Andou Nawlé » et d'égalité de dignité au sein de la coalition, mais rien de tout cela n'a été respecté », dénonce-t-il en imputant la faute à Mansour Faye et Moustapha MBAYE.





L’autre source de colère, ce sont les nominations qui pour certains membres « tournent juste autour des éléments de l'APR ». « Depuis, aucun membre des partis alliés n'a bénéficié ni de poste ni de nomination à l'exception de Aida Mbaye DIENG », dénonce notre interlocuteur qui soutient que « Mansour Faye méprise sans se cacher, les alliés qui pourtant l'ont porté à ces postes actuels ».





« Seuls les membres de APR sont considérés et pour preuve, ce sont eux qui ont été nommés », note-t-il en citant Alioune DIOP, Charles FALL, Seydina Ababacar BITEYE, Vieux Dème NDIAYE et Pape Ibrahima FAYE (qui a même eu la latitude de changer de poste). S’agissant des postes électifs, Aminata FALL, Aminata GUEYE, Arouna DIAKHATE, Arona SOW, tous de l'APR, ont été promus.



L’on apprend que plusieurs leaders de la coalition « ne sont jamais présents aux réunions de BBY sauf bien sûr à l'approche des élections ou en période de campagne électorale ».



