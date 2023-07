Son meeting d’investiture interdit, PASTEF en concert de casseroles ce samedi

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a appelé ce vendredi les responsables de son parti à surseoir à la cérémonie d’investiture qui devait être organisée ce samedi au stade Amadou Barry de Guédiawaye.



À la place, il appelle ses militants à organiser un concert de casseroles et à arborer du rouge pour marquer leur « désaccord avec les agissements de Macky Sall et son régime », ce samedi 15 juillet.



Ousmane Sonko a également évoqué l’échec au Baccalauréat de son fils Chouaib et les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles son enfant a passé l’année scolaire. Privé la plupart du temps de sortir de son domicile pour se rendre à l’école.