Sonatel et la DER-FJ unissent leurs forces pour dynamiser l’entrepreneuriat numérique

Le groupe Sonatel et la Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER-FJ) ont signé, ce lundi, une convention de partenariat visant à mettre le numérique au service de l’entrepreneuriat. Ce partenariat s’inscrit dans une vision commune de la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), plaçant la technologie, l’innovation et la formation au cœur du développement économique du Sénégal, en parfaite adéquation avec les objectifs de la Vision Sénégal 2050.



Selon Awa Niang, directrice de la communication institutionnelle et des relations extérieures de Sonatel, cette collaboration marque un engagement fort en faveur des jeunes et des femmes, afin de créer des opportunités à travers des espaces dédiés à l’épanouissement des talents sénégalais.



De son côté, le directeur général de Sonatel, Sékou Dramé, a souligné l’importance de cette initiative, qui ambitionne d’accompagner les jeunes entrepreneurs en leur fournissant des outils, des formations et un accès au financement via les Orange Digital Centers et les Startup Studios. Il a insisté sur la nécessité de transformer le Campus Numérique de Bambey en un véritable hub d’innovation, un lieu où les jeunes pourront développer les compétences numériques requises pour les métiers de demain.



La déléguée générale de la DER-FJ, Aïda Mbodj, a salué l’engagement citoyen de Sonatel, l’une des 500 premières entreprises du continent. Elle a souligné que ce partenariat met un accent particulier sur l’éducation et la formation des entrepreneurs du numérique, notamment les primo-entrepreneurs issus des milieux universitaires. Selon elle, le numérique constitue un levier essentiel pour booster la performance des femmes et des jeunes entrepreneurs.



Avec ses 46 antennes départementales, la DER-FJ entend offrir une expérience optimale aux entrepreneurs technologiques sénégalais, afin de faire émerger des champions numériques capables de porter une croissance économique durable. Ce partenariat stratégique vise ainsi à bâtir un écosystème entrepreneurial inclusif et performant, où l’innovation et la digitalisation joueront un rôle clé dans l’autonomisation économique des jeunes et des femmes du Sénégal.