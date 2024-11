Sonko, à Saint-Louis, titille ses adversaires : « Ce n’est pas les marabouts, c’est Dieu …»

Les militants et sympathisants d'Ousmane Sonko se sont fortement mobilisés hier au meeting de leur leader au stade Mawade WADE. Le leader de Pastef en profité de la communion pour répondre aux accusations faites par ses adversaires de l’opposition qui voient à l'affluence qu'il daine, un acte mystique.



Il révèle avoir démarré la campagne avec une grippe et que son médecin lui a prescrite une remède de pastille á sucer et que ce la n’a rien de recommandation maraboutique.



Il a par ailleurs s'est réjouit de la mobilisation des militants de la Commune et du département venus nombreux lui prêter une oreille attentive. Ousmane Sonko apelle " á préserver les acquis socio culturels qui ont porté et continuent de garantir la paix et la stabilité sociale de notre pays".



La tête de liste de la coalition au pouvoir a pour la même occasion invité en guise de rendre hommage á l’armée nationale dont la journée est célébré ce jeudi, de se munir chacun d’un drapelet aux couleurs nationale.