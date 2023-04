Soudan: les affrontements ont fait plus de 400 morts, selon l’Organisation mondiale de la santé

Les affrontements qui ont éclaté à la mi-avril au Soudan ont déjà fait plus de 400 morts et plus de 3 500 blessés, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ce 21 avril 2023. «413 personnes sont mortes et 3 551 personnes ont été blessées», a déclaré une porte-parole de l'OMS, Margaret Harris, lors d'un point de presse régulier à Genève.