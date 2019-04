Souleymane Bachir DIAGNE distingué aux Usa et en Belgique

Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne a été élu récemment membre de l’American Academy of Arts and Sciences (l’Académie américaine des Arts et Sciences) en reconnaissance de ses travaux universitaires, et membre associé de l’Académie royale de Belgique, a appris l’APS.



L’Académie américaine des arts et des sciences a annoncé le 17 avril l’élection de ses nouveaux membres pour 2019, une nouvelle classe de plus de 200 membres, en reconnaissance de "leurs travaux exceptionnelles" dans les domaines universitaires, des arts, du commerce, de la gouvernance et des affaires publiques.



La liste des membres pour 2019 comprend, entre autres, l’ancienne Première Dame Michelle Obama.



La cérémonie de réception de ces nouveaux membres est prévue en octobre 2019 à Cambridge, dans le Massachusetts.



L’académie a été fondée en 1780, pendant la Révolution américaine, par John Adams, John Hancock, entre autres leaders, qui estimaient qu’un nouvel Etat "exigerait des institutions capables de recueillir des connaissances et de faire progresser l’apprentissage au service du bien public".



L’Académie veut "faire progresser le bien commun, soutenir les idéaux démocratiques, renforcer l’utilisation des preuves et des connaissances, favoriser le discours délibératif, préserver l’indépendance, célébrer l’excellence, etc.".



La prestigieuse académie qui a reçu aussi les pères fondateurs des USA à l’origine, a également compté parmi ses membres Albert Einstein et d’autres personnalités dont Nelson Mandela.



Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne a été également élu comme membre associé de l’Académie royale de Belgique.



"J’ai l’honneur de vous faire savoir que la Classe des Lettres et Sciences morales et politiques, voulant témoigner l’estime qu’elle professe pour vos travaux, vous a élu Membre associé en sa séance du lundi 25 mars 2019", lit-on dans le courrier de l’académie à l’intéressé.



La cérémonie de réception des nouveaux membres titulaires et associés se tiendra le samedi 5 octobre 2019 au Palais des Académies, selon cette correspondance dont l’APS a obtenu copie.



L’Académie royale de Belgique, fondée en 1769, a pour principales missions de "promouvoir les travaux de recherche et d’encourager les entreprises scientifiques et artistiques".



APS