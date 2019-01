Soutien de Mamour CISSÉ à la candidature de Macky SALL : Ses partisans de Saint-Louis disent niet

L’opinion nationale et internationale vient d’apprendre la déclaration de soutien de Monsieur Mamour CISSE, Président du PSD/ Jant bi, à la candidature du Monsieur Macky SALL.

La Fédération de Saint-Louis du PSD / Jant bi réunie en assemblée générale extraordinaire sous la présidence de son Responsable Régional Mamadou BADIANE après un large débat serein et responsable :



- Réaffirme tout son respect au Président Mamour CISSE ;

- S’interdit tout commentaire sur les raisons et les arguments d’une telle option ;

- Déclare ne pas être en phase avec le choix du Président Mamour CISSE ;

- Confirme, en conséquence, son ancrage dans la dynamique du Front de Résistance Nationale / C25 :

- Se transforme, pour l’élection présidentielle du 24 Février 2019, en mouvement pour une République Démocratique (MRD).

- Engage les jeunes, les femmes, les étudiants, les cadres, les adultes et les sympathisants du parti à se mobiliser en permanence et à participer activement dans toutes les actions entreprises par le FRN / C 25.

- Indiquera à l’opinion, dans les prochains jours, le nom du candidat que le MRD aura décidé de soutenir à l’élection du 24 Février 2019.

Fait à Saint-Louis, le 28/01/2019

L’Assemblée Générale