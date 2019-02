Soutien des 22 recalés : Idy devance Sonko et Macky

Le jeu des alliances bat son plein en direction de la présidentielle. Loin de toute indiscrétion, les candidats en lice multiplient les rencontres souterraines pour décrocher le soutien des 22 recalés.



Mais force est de reconnaître que le candidat d’IDY2019 est celui qui tire le plus son épingle de ce jeu. Pour le moment, il occupe la tête de la course et pour cause. Sur les neuf recalés qui se sont décidé, Idrissa Seck a décroché (05). En effet, Amsatou Sow Sidibé, Malick Gakou , Moustapha Guirassy, Pape Diop et Hadjibou Soumaré ont rejoint le camp de l’ancien maire de la ville de Thiès.



Pour sa part, Ousmane Sonko a fait adhérer à sa cause Pierre Goudiaby Atépa et Boubacar Camara tandis que Macky Sall n’a pour l’heure pu retourner que la maire de Podor, Aïssata Tall Sall. Madické Niang et Issa Sall du Pur sont pour l’heure aux abonnés absents.



Il faut cependant préciser que sur les 22 recalés, 13 ne se sont pas encore prononcé en faveur de l’un des cinq candidats retenus par le Conseil constitutionnel. C’est dire que les tractations vont se poursuivre en coulisse avant la tenue du scrutin du 24 février.



