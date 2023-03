Substance douteuse versée sur Ousmane SONKO : des prélèvements envoyés à l’étranger

A la clinique Suma où il est interné, Ousmane SONO a évoqué hier la substance douteuse qu’il qualifie de « toxique » qui aurait été jetée sur ses habits, en révélant que des « prélèvements sont faits et envoyés à l’étranger pour des analyses », sans donner le nom du pays en question. « Cela m’a fait souffrir, mais je rends grâce à Dieu.



En tout état de cause, Ousmane Sonko a parlé de « tentative d’assassinat » contre sa personne. « Mais, c’est peine perdue », a-t-il rassuré.



Sur son éventuelle évacuation sanitaire réclamée par les responsables et militants de son parti, le leader de Pastef a tenu à préciser que « tant que les médecins du pays pourront me prendre en charge, je vais rester au pays ». Pour lui, « les gens du pouvoir souhaiteraient me voir hors du pays, pour pouvoir poursuivre leurs manœuvres malsaines, mais je vais rester », a-t-il indiqué.