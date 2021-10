Suède : Lars Vilks, le caricaturiste du Prophète Mouhammad (Psl) meurt dans un terrible accident

L’artiste suédois Lars Vilks, qui vivait sous protection après avoir dessiné le Prophète Mouhammad ( Paix et Salut Sur Lui) en 2007, a trouvé la mort dans un accident de la route en Suède, dimanche 3 octobre. La police suédoise a confirmé à l’Agence France-Presse (AFP) la mort du dessinateur de 75 ans, et celle des deux policiers chargés de le protéger, dans un violent accident qui s’est produit dans le sud du pays. Elle a écarté l’hypothèse d’un acte malveillant.



« Cela fait l’objet d’une enquête comme n’importe quel accident de la route. Comme deux policiers sont impliqués, une enquête a également été confiée à une section particulière du parquet », a précisé un porte-parole de la police locale. Interrogé sur d’éventuels éléments suggérant une piste autre qu’accidentelle, ce dernier a répondu que non : « L’enquête serait orientée différemment si cela avait été le cas. »



L’accident s’est produit dimanche après-midi sur l’autoroute E4, près de la commune de Markaryd. La voiture a percuté un camion circulant en sens inverse. Les deux véhicules ont alors pris feu « à la suite de la collision ».



Selon le quotidien Expressen, la voiture de police banalisée, qui roulait très vite, a traversé une glissière de sécurité pour une raison encore indéterminée avant de percuter le poids lourd. Le chauffeur du camion a été hospitalisé, selon la police.



Avec le Monde