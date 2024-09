Suivi de la campagne hivernale 2024/2025 : le DG de la SAED entame mardi en tournée dans le département de Dagana

Après une séries de tournées à Matam et à Bakel, le directeur général de la Société d’aménagement et d’exploitation du delta du fleuve Sénégal (SAED) va se rendre mardi dans le département de Dagana. Le suivi de la campagne de l’hivernage 2024/2025 et la préparation de la saison sèche chaude 2025, sera au cours de cette prospection.



Alassane Bâ séjournera trois jours, du 1er au 3 octobre, dans cette circonscription de la région de Saint-Louis, où il rencontrera les organisations faîtières, notamment des filières riz, tomates et ognons.



Cette tournée du directeur général de la SAED s’inscrit dans le cadre de ses prises de contact et des visites de courtoisie auprès des autorités administratives et locales, ajoute le texte.



Avec APS