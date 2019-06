Supervision des élections : Ousmane Sonko assène ses vérités à la mission de l’UE

Un moment privilégié, pour le président de PASTEF d’asséner ses « quatre vérités » à ses hôtes. Sonko et ses camarades ont déploré « la position ambiguë et le mutisme sur les dérives et violations, en amont de l’élection, du régime de Macky Sall qui a pu ainsi se donner une victoire préfabriquée. »



Et Ousmane Sonko de préciser: « Nous avons également dénoncé la publication à posteriori d’un tel rapport, surtout si c’est pour confirmer les alertes de l’opposition. Nous avions très tôt décelé l’obsession de Macky Sall pour un second Mandat et les conclusions de la mission d’observation ne font que lui servir de bouée de sauvetage pour se départir des problèmes qu’il s’est lui-même créés ».



SENEWEB