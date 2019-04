Suppression du poste de Premier ministre : La loi sera soumise à l'Assemblée nationale.

Le chef du gouvernement sortant Mahammed Boun Abdallah Dionne, reconduit à son poste avec la charge de former un nouveau gouvernement, a confirmé les informations de presse faisant état de la suppression à terme du poste de Premier ministre.



M. Dionne, qui assurera en même temps les fonctions de ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, a indiqué que le prochain gouvernement sera chargé de conduire la réforme devant aboutir à la suppression de chef de gouvernement, pour "mieux d’Etat" et un meilleur suivi des politiques publiques.



Le journal Le Quotidien a évoqué cette perspective dans sa livraison de ce week-end, rapportant que le président de la République "a décidé de supprimer le poste" de Premier ministre.



Le nouveau gouvernement qui sera mis en place "aura pour tâche principale et immédiate de mener cette réforme jusqu’à son adoption par l’Assemblée nationale", écrit le journal.



APS