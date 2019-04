TOUBA : Le Khalife des mourides en croisade contre l’insalubrité

L’insalubrité qui prend de plus en plus d’ampleur à Touba préoccupe le khalife des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Ce jeudi, le guide des mourides a instruit son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre, de transmettre son «ngiguel» (directive) aux populations de Touba pour une mobilisation contre l’insalubrité.



«Nous avons remarqué que les efforts réalisés pour le programme d’assainissement de Touba l’année dernière, ont été vendangés par les mauvais comportements, a signalé Serigne Bass. La situation difficile que les populations ont vécue aurait pu être évitée si les canalisations n’étaient pas bouchées.»



Le porte-parole du khalife des mourides poursuit : «Les gens doivent savoir que la commune de Touba est la propriété du khalife général des mourides. Et par conséquent c’est lui-même qui a choisi ceux qui président aux destinées de la commune. Ne serait-ce que pour cette raison, les populations de Touba ne doivent pas croiser les bras et ne pas les aider dans l’accomplissement de cette mission assignée à Serigne Cheikh Mbacké.»



Il ajoute : «Il nous a été signalé que certains habitants branchent leurs fosses septiques directement dans les canalisations créées pour drainer les eaux fluviales. D’autres par contre, déversent exprès leurs déchets dans ces mêmes canalisations. Or, ces canalisations ne sont pas faites pour ça.»



SENEWEB