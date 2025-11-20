TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : L’UGB au cœur du débat sur les énergies renouvelables

L’Université Gaston Berger (UGB) accueille du 20 au 22 novembre la 3ᵉ Conférence Ouest-Africaine sur les Énergies Renouvelables (COAER), un rendez-vous scientifique international centré sur les enjeux énergétiques et climatiques de la sous-région.





Placé sous le thème « Énergies renouvelables, croissance durable, souveraineté et résilience climatique », l’événement rassemble chercheurs, décideurs politiques et industriels autour de la promotion d’une transition énergétique ancrée dans les réalités ouest-africaines.





« C’est une conférence internationale à portée sous-régionale », a précisé la Pr Marie Emilienne Faye, enseignante-chercheure à l’UGB et présidente du comité d’organisation.





Elle souligne que la rencontre s’intéresse à la production, au stockage et à la valorisation des énergies renouvelables, tout en abordant les liens cruciaux avec le changement climatique et la résilience des populations locales.





Le programme prévoit plusieurs conférences plénières, panels et sessions thématiques sur des sujets allant de l’intelligence artificielle pour la modélisation climatique à l’analyse des systèmes photovoltaïques et à la valorisation énergétique des déchets. Des publications scientifiques seront également compilées dans un ouvrage collectif à l’issue de l’événement.





Pour Amsata Ndiaye, enseignant-chercheur et conseiller du recteur, la conférence s’inscrit dans la dynamique nationale de mix énergétique.





« Même avec la découverte récente du pétrole et du gaz, l’État sénégalais reste engagé vers un mix énergétique équilibré », a-t-il déclaré, appelant à une synergie entre les laboratoires de recherche pour renforcer l’autonomie énergétique des universités et de la région.





Moustaph Baïdy Bâ, conseiller technique au ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, perçoit dans cette rencontre un levier pour renforcer les capacités locales.



« Cette conférence s’aligne parfaitement avec nos priorités à savoir réduire les coûts, rendre l’énergie plus fiable et plus accessible », a-t-il affirmé, en appelant les participants à proposer des alternatives concrètes pour la mise en œuvre des projets énergétiques.





