Tabaski 2025 : Serigne Babacar Sy Mansour prêche la patience et la foi à Tivaouane

À l’occasion de la célébration de la Tabaski, ce samedi 7 juin 2025, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a adressé un message fort aux fidèles sénégalais, les appelant à faire preuve de patience, de dignité et de solidarité face aux épreuves de la vie.



Ce message spirituel, relayé par lesoleil.sn, a été lu et traduit par Pape Makhtar Kébé à la grande mosquée Khalkouss de Tivaouane, peu après la prière de l’Aïd el-Kébir dirigée par Serigne Babacar Sy Abdou.



Dans ce discours empreint de spiritualité, le Khalife a mis en avant les enseignements profonds de la Tabaski, exhortant les musulmans à renforcer leur foi, à vivre la fête dans la gratitude envers Dieu, et à éviter l’ostentation.



Il a souligné avec fermeté qu'« aucun chef de famille n’est tenu d’acheter un mouton s’il n’en a pas les moyens », rappelant ainsi que la stabilité familiale et la paix intérieure priment sur les dépenses ostentatoires.





Dans une démarche d’unité et de concorde, le Khalife a également formulé des prières pour le Président Bassirou Diomaye Faye, son gouvernement, ainsi que pour toutes les familles religieuses du pays.



Son appel à la cohésion nationale, au pardon mutuel et au respect des piliers de l’islam reflète la volonté des guides religieux de voir le Sénégal évoluer dans la paix et la foi.