Tabaski 2025 : le Président Diomaye Faye appelle à préserver le dialogue national et l’unité

À l’occasion de la célébration de la Tabaski, ce samedi 7 juin 2025, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé un appel solennel au dialogue national et à la cohésion sociale, depuis la Grande Mosquée de Dakar, où il a assisté à la prière de l’Aïd el-Kébir aux côtés de membres du gouvernement, de chefs religieux et de représentants politiques.



« Le dialogue doit rester le socle de notre vivre-ensemble », a déclaré le Chef de l’État, appelant les Sénégalais à dépasser les divergences pour préserver l’unité nationale.



💬 Un message fort en faveur de la paix et de la solidarité

Dans un discours empreint de spiritualité et de responsabilité, le Président Diomaye Faye a souligné l’importance des valeurs de la Tabaski, telles que la solidarité, la générosité et le partage. Il a exhorté les citoyens à incarner ces principes au quotidien, bien au-delà du cadre de la fête.



Il a également salué les efforts du gouvernement pour le bon déroulement de la Tabaski, notamment en matière de logistique, d’approvisionnement en moutons, de transport, et de sécurité. Il a adressé ses félicitations aux éleveurs, transporteurs, forces de défense et de sécurité, et agents publics mobilisés pour garantir la réussite de cette fête religieuse.



🤝 Consolider les acquis du dialogue national

Le Président a profité de l’occasion pour rappeler les avancées issues du Dialogue national, organisé du 28 mai au 4 juin, portant sur les réformes politiques et institutionnelles.



« À la suite du dialogue national, j’invite tous les Sénégalais à maintenir l’esprit de concertation, afin que notre pays continue d’avancer dans la concorde et la cohésion », a-t-il déclaré.



Il a également invité les guides religieux, imams, maîtres coraniques et citoyens à formuler des prières pour la paix, la stabilité et l’unité du Sénégal.



« Que Dieu veille sur notre pays, qu’il préserve la paix sociale, renforce notre unité nationale et accorde à chaque famille une bonne célébration de la Tabaski », a prié le Président.