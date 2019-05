Talibé agressé : "Le pitbull n'a pas été tué"

L’information selon laquelle le pitbull qui a sauvagement mordu un talibé de 15 ans à Pikine ainsi que deux autres chiens de race, ont été tués par injection létale, sur ordre du sous-préfet de Pikine, a été démentie par ce dernier.



Interrogé par le site spécialisé Africa check, et repris par le site PressAfrik, Mouhamadou Moustapha Ndiaye a nié catégoriquement avoir donné l'ordre d'abattre des chiens : "Je n'ai rien ordonné. Le pitbull n'a pas été abattu, mais isolé sur mes recommandations. On a pris ces dispositions parce qu'il constitue un danger."



Le sous-préfet ajoute : "J'ai pris ces dispositions légales avec les services compétents et j'ai coordonné de bout en bout et je l'assume totalement."



SENEWEB