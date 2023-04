« Tentative d’assassinat » : Sonko livre les résultats des analyses des laboratoires étrangers

Le leader de Pastef annonce que les résultats lui sont parvenus et confirment, selon ses dires, la tentative d’assassinat contre sa personne.



« Chers compatriotes, les résultats des analyses, que nous avions demandées auprès de laboratoires à l’étranger, à la suite de l’agression que nous avons subie le 16 mars 2023, nous sont enfin parvenus. Les résultats confirment bien la tentative d’assassinat sur ma personne, perpétrée par des éléments des Forces de défense et de sécurité. Nous y reviendrons très bientôt dans le cadre d’une conférence de presse portant sur ce point et sur bien d’autres« , a écrit Ousmane Sonko.



« Nous donnerons une suite judiciaire internationale et politique en interne à cette tentative d’assassinat dont nous ignorons encore toutes les conséquences sur notre santé.

D’ici là, nous vous invitons à suivre la cérémonie de présentation des grands travaux de la mairie de Ziguinchor cet après-midi, à partir de 16h00 GMT sur nos différentes plateformes », a-t-il ajouté.