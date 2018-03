Thierno Alassane Sall apporte la réplique au PM : «Je persiste et je signe, j’ai bel et bien démissionné»

Lors de l’émission «Grand jury» de la RFM, le Premier ministre, a déclaré que Thierno Alassane Sall «n’a pas démissionné mais il a été démis de ses fonctions de ministre de l’Énergie et du développement des Énergies renouvelables, pour des problèmes de performances».





Suite à la sortie du Premier ministre, l’intéressé a réagi. Interrogé par la radio Sudfm Thiès, reprise par l’As, Thierno Alassane Sall persiste et signe qu’il a démissionné. «J’ai bel et bien démissionné le 02 mai 2017», avait précisé le président de la «République des valeurs».





Il poursuit: «En allant rencontrer le président de la République, je savais que je ne signerai pas ce dossier. C’est là que je lui ai signifié ma démission au lieu de faire comme les autres qui envoient des SMS. D’ailleurs, à midi et démis, ils m’ont trouvé un intérimaire en la personne du PM. Si j’étais démis, cela ne se passerait pas ainsi».



