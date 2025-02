Trafic de faux billets : deux faussaires pris la main dans le sac

La Gendarmerie nationale a arrêté, hier vers 22 heures, deux (02) individus en détention de plus de deux milliards en faux billets à Keur Massar. Cette saisie a été menée dans le cadre de la lutte que les hommes en bleu mènent contre la délinquance et la contrefaçon des faux billets de banque.



C'est la brigade de recherches de Keur Massar qui piloté l'enquête ayant permis la découverte de plus deux (02) milliards de Francs CFA en coupure. Les investigations se poursuivent.



