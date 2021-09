Trafic de passeports diplomatiques : "La liste est beaucoup plus longue que..."

A l'en croire, "ce trafic ne concerne pas seulement que ces deux députés jusqu'ici cités. La liste des parlementaires trempés dans ce trafic est beaucoup plus longue qu'on ne le pense", lâche Pape Diop.



"Certains députés se marient et, six mois plus tard, ils reviennent présenter un certificat de divorce. Par la suite, ils se remarient pour bénéficier leurs conjointes du sésame", balance l'ancien maire de Dakar.



Pour lui, même si elle doit remonter jusqu'aux années 2000, "une enquête sérieuse doit être menée", dira-t-il.