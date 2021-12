Trafic illicite de bois en Casamance: Une dizaine de fromagers abattus, 8 coupeurs arrêtés

Huit personnes, qui se livrent au business du bois entre le Sénégal et la Gambie, ont été arrêtées par les populations, ce dimanche.



En effet, constatant l’ampleur du phénomène, les populations de la commune de Tendouck, à travers l’association «Honoro», ont mis en place un comité de gestion et de surveillance de la forêt.



C’est dans ce cadre que des membres du comité ont surpris 8 personnes en train d’abattre des fromagers dans la forêt classée de Tendouck, qu’elles vont vendre en Gambie



La bande a été interpellée, mais le mal était déjà fait. Ils avaient coupé une dizaine de fromagers découpés en plusieurs planches.



Les membres du comité de gestion de la forêt ont saisi sur les lieux du matériel, notamment une tronçonneuse.



Les coupeurs de bois ainsi que le matériel sont mis à la disposition des agents des Eaux et Forêts de Tendouck.



La population demande à l’État de renforcer le service des Eaux et Forêts pour éradiquer le phénomène, qui constitue un véritable problème environnemental.



LERAL