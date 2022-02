Trafic présumé de passeports diplomatiques : le député Boubacar BIAYE rejoint son collègue SALL en prison

Le dossier de trafic présumé de passeports diplomatiques impliquant des députés n’est pas clos.



L’autre député mis en cause qui restait à être entendu par le juge d’instruction a reçu sa convocation et a fait face au juge ce lundi 31 janvier.



Poursuivi pour les chefs d’accusation d’ « association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écritures publiques authentifiées », Boubacar BIAYE a, lui aussi, reçu son ticket pour la prison à l’issue de son face-à-face avec le magistrat.







Ainsi, placé sous mandat de dépôt, le député rejoint son collègue et co-accusé El Hadji Mamadou SALL qui croupit en prison depuis le mois décembre dernier.



WAlfNET