Train express régional : Macky Sall mobilise les ressources pour la phase 2

« Je fais confiance à nos équipes et croyez-moi la pression va continuer », a averti le chef de l’Etat, ce lundi, lors de l’inauguration du Train express régional. Le président Sall souligne qu’il va lui-même veiller au « suivi » et au « monitoring » pour le respect des délais.



Sous ce rapport, il a informé que les études de faisabilité sont finies. C’est ainsi qu’il exhorte ses collaborateurs à la mobilisation des ressources.



A terme, souhaite le chef de l’Etat, il faut donner au «TER sa vraie dimension régionale pour qu’il puisse arriver à Mbour et à Thiès ».



« Le Ter est une figure emblématique du Sénégal émergent. (…) Le Ter est le train de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises. C’est aussi cela le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous », conclut-il son discours.



