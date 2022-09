Traitement de Glaucome : l'hôpital de Saint-Louis dispose d’un nouvel appareil

Le Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis dispose désormais d'un laser pour faire le traitement du glaucome. L'appareil est acquis grâce à un don composé aussi d'un échographe œil, de deux tonomètres, de deux ophtalmoscopes offert par l'Association Vichy Medic' Air, dont l'équipage participe au Rallye Toulouse-Saint-Louis 2022. Le personnel a été formé et initié ce vendredi à son utilisation et est invité à en faire bon usage.



Ce qui constitue une première dans la région de Saint-Louis et au niveau de ce Centre hospitalier régional où il est désormais possible de faire l’opération du glaucome. La mise en service de ce nouveau matériel médical et la formation du personnel du service Ophtalmologie de cet hôpital ont été assurées par Emmanuel Sudre, Ingénieur Biomédical et Spécialiste des Applications Cliniques Lasers et Échographie chez Quantel Medical France.



Désormais, les populations n’auront plus à aller jusqu’à Dakar pour faire une opération du glaucome.



