Transhumance de Bamba Fall: rencontres nocturnes, tractations secrètes …

C’est le résultat de longs pourparlers qui avaient débuté avant la sortie de prison, le 24 avril 2017, de Bamba Fall. Supportant très mal la détention, ce dernier a souhaité que Khalifa Sall négociât avec Ousmane Tanor Dieng ou rencontrât les autorités des confréries religieuses pour obtenir sa libération. Devant la lenteur du maire de Dakar, Bamba Fall a noué avec le pouvoir, par le canal de Mahammed Boun Abdallah Dionne, un dialogue qui a facilité son élargissement.



A sa sortie de Rebeuss, il a poursuivi ces pourparlers avec le Premier ministre et l’aurait, selon les mauvaises langues, aidé à empêcher la mise en place d’une liste commune PDS – Mankoo Taxawou Sénégal. Après les législatives au cours desquelles il s’est distingué par le torpillage de toute forme de convergence entre les pro-Khalifa parmi lesquels il était censé être et le parti d’Abdoulaye Wade, Bamba Fall a poursuivi les nombreuses rencontres avec Dionne.

Une fois avoir tout ficelé avec celui-ci, il a été introduit, début février 2018, nuitamment, à la résidence de Mermoz du chef de l’Etat où ce dernier a longuement discuté avec lui. Bamba Fall a accepté de coopérer, selon la source de Yerimpost. Les obsèques de son oncle étaient le prétexte idéal pour scénariser le soutien de Macky Sall et justifier sa volonté de transhumer.



Mais c’était sans compter avec la réaction de l’opinion et celle de sa base politique. Dès le lendemain de sa déclaration d’allégeance à peine voilée à Macky Sall, le maire de Médina a vu son cabinet scindé entre les pro- et les anti-transhumance. Les responsables de sa mouvance au sein de sa commune l’ont rencontré pour lui signifier qu’il transhumerait seul. L’opinion publique a désapprouvé sans nuance… L’équation que doit résoudre Bamba Fall est sinon insoluble, du moins complexe.



YERIMPOST.COM