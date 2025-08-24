Connectez-vous
Travaux de requalification de Place Baya Ndar : polémique et plaidoyers

Dimanche 24 Août 2025

Ce samedi 23 août 2025, CONTRECHAMP revient sur les débats suscités par le projet de réaménagement de l’emblématique place de Saint-Louis. Faut-il voir dans ces travaux une modernisation nécessaire ou une menace pour le patrimoine et l’identité locale ?
Pour en discuter :
• M. Baba Ba, Chef de projet du Programme de Développement Touristique de Saint-Louis (APIX)
• Mme Absa Guissé, Vice-présidente du mouvement Wallu Ndar




