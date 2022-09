Troisième mandat : L’invite de Dr. Abdourahmane Diouf

La question du troisième mandat du Président Macky Sall revient de plus en plus dans le débat politique. Le leader du parti Awalé demande au chef de l’Etat de clore définitivement ce débat.



Dr. Abdourahmane Diouf pense qu’avant la nomination de son Premier ministre, le président de la République doit prononcer un discours officiel à la nation, pour annoncer sa non candidature pour la présidentielle de 2024, rapporte "L'As".