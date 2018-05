UGB : Affrontements entre étudiants et forces de l’ordre, ce matin ( photos )

L’éclatement était prévisible après la radicalisation des étudiants suite à la publication par le recteur de l’Université Gaston Berger d’un communiqué jugeant inacceptables les JST. Baydallaye KANE signalait dans sa note qu’en cas de refus des étudiants de sursoir à cette forme de lutte, « toutes les dispositions » seraient prises pour sécuriser les restaurants afin de permettre à ceux qui le désiraient de s’y rendre avec leurs tickets.



Après avoir décrété, hier nuit, 48 heures de cessation des activités pédagogiques pour protester notamment contre le retard des paiements des bourses du mois d’avril, les étudiants ont bloqué la nationale n°2, ce matin. Joint par Ndarinfo, la CESL renseigne qu’un étudiant « gravement blessé » à la jambe a été acheminé à l’hôpital régional de Saint-Louis. Des témoins des échauffourées parlent de plusieurs blessés du côté des gendarmes.



Université d’excellence, l’UGB sous l’emprise des tumultes sociaux qui la secouent voit sa belle image s’effriter de jour en jour. Devant la cacophonie entre la commission sociale et le CROUS, les guéguerres intersyndicales, la brouille entre le Rectorat et les étudiants, les fronts sporadiques entre pensionnaires de Sanar et gendarmes, l’on se demande comment elle pourra se hisser au sommet.



