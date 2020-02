UGB : Habib NIANG au chevet des étudiants thiéssois (vidéo)

Le président du Mouvement Suxxali Senegal a remis, samedi, des équipements informatiques aux étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) ressortissants de la Commune de Thiès. Dans ses œuvres sociales, Habib NIANG avait accordé un logement aux thiéssois et remis des lots de matelas. « Nous avons le devoir de soutenir les étudiants parce qu’ils sont la relève », a-t-il dit en invitant ces derniers à faire d’abnégation et de patience. « La violence n’est pas une solution. Il faut toujours privilégier le dialogue et la concertation », a confié M. NIANG et ses nièces et neveux de l’UGB. Le responsable politique a réitéré sa disponibilité à l’endroit de la jeunesse de la cité du rail avant d’inviter les forces vives de Thiès à œuvrer ensemble pour son rayonnement.