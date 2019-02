UGB - Les étudiants du Grand Parti rejoignent SONKO : « Il n’incarne pas seulement le changement, il est le changement, lui-même »

Mes chers compatriotes !

Permettez-moi d’emblée de remercier le Président Malick Gakou pour son sens élevé de la responsabilité et du leadership. Il a fini de démontrer son ancrage dans une véritable démocratie. P



our notre part, depuis la non-validation de sa candidature en janvier dernier, nous nous sommes mis à consulter et à écouter les sympathisants et responsables du cercle des étudiants du Grand Parti de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis sur les différentes conduites politiques à tenir.



Je pense avoir transmis avec fidélité leurs profondes et sincères aspirations au cours de notre séance de travail.



Nous sommes résolument décidés de soutenir ce fils du Sénégal formé à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis : telle est notre position politique présentement.



Nous croyons profondément qu’être démocrate, c’est consulter et écouter ses compagnons. En démocratie, la volonté générale prime sur les intérêts particuliers. C’est dire que nous soutenons la candidature du leader du PASTEF.



Ousmane Sonko n’incarne pas seulement le changement, il est le changement lui-même. Il répond parfaitement aux aspirations d’équité, de transparence et de justice sociale de la nouvelle génération. Il a le discours de son époque. Il mérite d’être soutenu totalement.



Du reste, nous renouvelons notre appartenance au Grand Parti pour les idéaux de démocratie qui ont toujours fondés le parti.



Nous exhortons tout un chacun à faire preuve de don de soi pour la patrie, comme le rappelle quotidiennement notre désormais candidat Ousmane Sonko.



Le Coordonnateur du Cercle des Etudiants du

Grand Parti de l’UGB de Saint-Louis

Mouhamadou Moustapha Dieng