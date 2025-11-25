UGB de Saint-Louis : tensions autour du non-paiement des bourses

La tension est montée d’un cran ce mardi matin à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, où des affrontements ont éclaté entre étudiants et forces de l’ordre, faisant deux blessés dans les rangs estudiantins.



Les incidents ont débuté vers 8 heures, lorsque des étudiants ont tenté de bloquer la route nationale n°2, dans le cadre d’un mouvement de protestation. La gendarmerie est intervenue rapidement pour disperser le rassemblement, déclenchant des heurts violents.



À l’origine de cette colère : le non-paiement des bourses à certains étudiants ainsi que les retards accusés dans la livraison de plusieurs infrastructures essentielles, dont la plateforme du village universitaire et le chapiteau du restaurant.



« Les universités vivent des conditions difficiles. Nous avons largement dépassé notre capacité d'accueil, les restaurants sont saturés et la sécurité n’est plus garantie », a dénoncé Fodé Moussa Diatta, membre de la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL), sur les ondes de la Rfm.



Face à ce qu’ils qualifient de "situation intenable", les étudiants ont lancé un appel solennel aux autorités étatiques. « Nous n'allons pas reculer. Nous maintenons nos actions tant que les bourses ne seront pas intégralement payées », a martelé un représentant de la CESL.



M.S



