UGB : un chercheur exhorte les décideurs à accompagner la recherche en éducation - vidéo

Le professeur Assane DIAKHATE, directeur de l’UFR des Sciences de l'Éducation, de la Formation et du Sport (SEFS) a insisté mardi sur la nécessité de renforcer la production de connaissances sur la recherche en éducation, en indiquant que cette démarche permettra de conférer plus de qualité à l’enseignement.



Il a par ailleurs exhorté les preneurs de décisions à accompagner ces travaux avant d’évoquer plusieurs contraintes liées au manque d’appui à la recherche.



Le professeur DIAKHATE s’exprimait en marge de l’ouverture de la première édition d’un colloque sur la recherche en éducation pour le développement organisée par le SEFS. Ce conclave de deux jours rassemble des chercheurs de 18 pays sur la thématique « penser et repenser les pratiques d’enseignement et d’apprentissage ».





« Nous avons beaucoup de chantiers. Nous voyons des étudiants changer complètement en attaquant à des symboles. Nous faisons face à la problématique de l’insertion et celles liées aux méthodes d’enseignement et d’apprentissage », a-t-il dit. « Il est temps que nous prenions du recul et que nous pensions nous-mêmes sur nos pratiques », a–t-il ajouté.