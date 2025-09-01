Connectez-vous
URGENT | Collision entre un camion et une charrette à l’entrée de Saint-Louis, un blessé grave

Lundi 1 Septembre 2025

Un camion est entré en collision lundi matin avec une charrette à l’entrée de Saint-Louis, entre l’hôtel Mame Coumba Bang et le lieu-dit « Dogg bi », faisant un blessé grave, a constaté Ndarinfo.

L’animal de trait a été tué sur le coup, tandis que le conducteur de la charrette a été grièvement blessé.

L’accident s’est produit vers 9h, sur cet axe très fréquenté.

Ce drame vient s’ajouter à une série d’accidents qui endeuillent régulièrement les routes de Saint-Louis et met en lumière l’urgence de mesures de prévention et de régulation adaptées.

M.S
 



