URGENT | Collision entre un camion et une charrette à l’entrée de Saint-Louis, un blessé grave

Un camion est entré en collision lundi matin avec une charrette à l’entrée de Saint-Louis, entre l’hôtel Mame Coumba Bang et le lieu-dit « Dogg bi », faisant un blessé grave, a constaté Ndarinfo.



L’animal de trait a été tué sur le coup, tandis que le conducteur de la charrette a été grièvement blessé.



L’accident s’est produit vers 9h, sur cet axe très fréquenté.



Ce drame vient s’ajouter à une série d’accidents qui endeuillent régulièrement les routes de Saint-Louis et met en lumière l’urgence de mesures de prévention et de régulation adaptées.



M.S



