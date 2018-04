URGENT - Abdoulaye WADE : "Je ne parraine aucune candidature autre que celle de ..."

" Il me revient que certains de mes anciens compagnons ont décidé de présenter leur candidature à la présidence de la République. C'est leur droit. Cependant, je voudrais faire savoir que je ne parraine aucune candidature autre que celle du Parti démocratique sénégalais, parti dont je suis la personne morale", a déclaré dimanche l'ancien président WADE dans un communiqué parvenu à Ndarinfo.



" Je ne donne ma bénédiction à un quelconque autre candidat qui se réclamerait de ma pensée et dont l'objectif réel serait, en vérité, disperser ma famille politique et vendanger l’héritage de mon parcours qui est, pour l’instant, entre des mains qui ont ma confiance", a-t-il précisé.



NDARINFO.COM