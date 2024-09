USA : le président Diomaye a visité la compagnie NVIDIA, leader mondial de l'intelligence artificielle

Le Président Bassirou Diomaye Faye , accompagné de jeunes entrepreneurs de l'écosystème numérique sénégalais, a visité vendredi la compagnie NVIDIA, leader mondial de l'intelligence artificielle.



Cette visite, qui n’inscrit dans le cadre de la tournée californienne, a permis d'identifier des voies concrètes de coopération pour faire du Sénégal un leader en Afrique dans l'IA, notamment à travers des initiatives intégrées dans le New Deal Technologique.



Le Chef de l'État a découvert les technologies les plus avancées en matière d'intelligence artificielle, applicables dans des domaines clés de l'Agenda de Transformation Nationale 2050 : agriculture, éducation, santé, et plus encore.



Ces innovations renforceront notre capacité à relever les défis futurs et positionneront le Sénégal en tant que hub technologique en Afrique.