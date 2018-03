« Un Foutanké, témoin de trois générations » : Amadou Sada Dia partage sa trajectoire de citoyen engagé

La cérémonie de présentation du livre de l’ancien député et membre associé du Conseil économique et social sous le régime socialiste, Amadou Sada Dia, « Un Foutanké, témoin de trois générations », s’est tenue, samedi dernier, à la librairie l’Harmattan.





L’auteur, dont la trajectoire se confond avec l’histoire du Sénégal, y condense un récit de vie.



Il ne s’est pas seulement agi de présenter un livre. L’assistance s’est répandue en éloges sur l’auteur, Amadou Sada Dia. Et des griots du Fouta l’ont loué. La trajectoire de cet homme, qui a grandi dans une famille princière, est digne de louange.



Elle se confond avec celle du Sénégal qu’il a servi à travers les époques. Sa vie, indique le professeur Iba Der Thiam, présent à la cérémonie, offre un kaléidoscope d’événements qui renseignent sur notre aventure collective. Il est témoin de l’évolution politique et des batailles qui ont été menées pour l’indépendance de plusieurs pays africains.





L’historien, pour lui conférer cette légitimité de consigner des pans de la mémoire collective, dit ceci dans la préface : « Au bilan, le livre de M. Dia constitue une fresque de vie d’un militant engagé, d’un patriote sincère, d’un panafricaniste convaincu, d’un homme de conviction lucide et éclairé, qui a côtoyé toutes les figures marquantes de la seconde moitié du XXe siècle et a participé à tous les événements majeurs ayant contribué à l’édification de l’Afrique contemporaine ».



En cela, il est un modèle vivant pour les générations montantes. L’ouvrage, note le professeur Abdoulaye Elimane Kane qui a présidé la cérémonie, est à l’image de l’auteur. Il est concis, sobre, palpitant et riche en enseignements. Ce récit de vie de cet ancien fonctionnaire colonial trouve son intérêt dans le fait que la parole est, ici, portée par, à la fois, un témoin, un acteur dans le déroulement de l’action politique et syndicale au Sénégal et dans d’autres pays africains.





Il est un homme qui a connu les affres de la colonisation, les joies de l’indépendance, les espoirs suscités et déçus. Il était devenu nécessaire, pour cet homme de 95 ans, de dire son mot. « J’ai cédé à la volonté de mes enfants qui m’ont toujours exhorté à témoigner », informe Amadou Sada Dia qui, dans un émouvant épanchement, a loué les qualités de ceux qui l’ont guidé, accompagné dans sa longue et digne marche.





Me Malick Sall, avocat à la Cour, par ailleurs son neveu, dit une chose qui renseigne sur la personnalité de ce patriarche : « C’est un homme moderne, détaché, humaniste qui, à 95 ans, a toujours des projets. Avec parfois humour et colère, il raconte sa vie de laquelle on peut tirer des leçons ».



Amadou Sada Dia, fils de Madina Torobé, a été admis, en 1943, à l’Ecole technique supérieure de Bamako. Il en est sorti avec un diplôme de géomètre. Il est affecté, par la suite, à Saint-Louis comme assistant topographe du cadre secondaire de l’administration du Sénégal. En 1949, il sert au Service topographique de Thiès jusqu’en 1955. Dans la même année, il est affecté à Niamey où il mène des activités politiques et syndicales à la tête du syndicat des travaux publics. Il effectue son retour au Sénégal en 1958 et adhère au Pra-Sénégal. C’est en 1973 qu’il a obtenu son mandat de député à l’Assemblée nationale qui a pris fin en 1978. Cinq ans plus tard, il est membre associé du Conseil économique et social.



LESOLEIL.SN