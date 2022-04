Un oligarque russe et sa famille retrouvés morts dans leur villa en Espagne, une affaire similaire à Moscou

C’est le fils adolescent de Sergey Protosenya qui a donné l’alerte mardi. Le jeune homme séjournait à Bordeaux, en France, et a contacté la police catalane parce qu’il ne parvenait pas à joindre ses parents et sa sœur. Lorsque les agents de la police nationale espagnole se sont rendus sur les lieux, ils ont d’abord trouvé le corps de Protosenya, pendu, dans le jardin de sa villa. Quelques instants plus tard, ils ont découvert les corps de sa femme et de sa fille, poignardées à mort.



Double meurtre suivi d’un suicide?



Selon les médias locaux, la police soupçonne l’homme d’affaires russe d’avoir d’abord tué sa femme et sa fille dans leur sommeil avec une hache, puis de s’être donné la mort. Cependant, aucune piste n’est écartée. Certains éléments découverts par les enquêteurs sèment encore le trouble.



Aucune lettre d’adieu n’a été trouvée. De plus, la femme et la fille de l’oligarque ont été tuées de manière extrêmement violente, mais bizarrement, aucune trace de sang n’a été retrouvée sur Protosenya lui-même.



Caméras de surveillance



L’analyse des derniers appels et SMS des victimes ainsi que l’audition du fils adolescent devraient permettre d’y voir déjà plus clair dans cette affaire. Une analyse des empreintes digitales et de l’ADN sera également effectuée sur les trois armes potentielles du crime trouvées dans la chambre de l’épouse.



La police examinera également les images des caméras de vidéosurveillance de la villa afin de vérifier si quelqu’un d’autre aurait pu pénétrer dans la propriété durant les heures précédant la tragédie.



Train de vie luxueux



Titulaire d'un diplome d’ingénieur civil obtenu à l’université de Moscou, Sergey Protosenya a été directeur financier de la compagnie pétrolière russe Tarkosaleneftega et, pendant plus de sept ans, vice-président du conseil d’administration de Novatek, le plus grand producteur indépendant de gaz naturel de Russie. En 2011, sa fortune était estimée à 400 millions d’euros.



La famille Protosenya avait un train de vie luxueux et n’hésitait pas à l’afficher sur les réseaux sociaux. Ils voyageaient dans le monde entier et étaient des passionnés de golf. Bien que domiciliés en Espagne, ils vivaient principalement en France. Leur propriété à Lloret de Mar faisait office de résidence secondaire. Les enquêteurs y ont trouvé six voitures de luxe cette semaine, dont une BMW, une Mercedes, une Mustang et une Audi. Située sur une colline dans les terres, à environ 4 km de la côte, la villa est entourée de verdure et difficile à voir depuis la rue. Elle offre une vue magnifique sur les environs.



Affaire similaire à Moscou



Fait troublant: un jour plus tôt, un drame similaire s’est déroulé dans un luxueux appartement à Moscou, où les corps sans vie de Vladislav Avayev (51 ans), ancien vice-président de Gazprombank, de sa femme Yelena (47 ans) et de leur fille Maria (13 ans) ont été découverts. Tous les trois ont été abattus. C’est la fille aînée, Annastasia (26 ans), qui a trouvé les corps, selon la police. Elle s’est rendue à l’appartement parce qu’elle aussi n’avait pas réussi à joindre sa famille. La piste principale serait également un double meurtre commis par l’homme suivi d'un suicide.



Vladislav Avayev était un ancien fonctionnaire du Kremlin et vice-président de Gazprombank, la banque d’affaires de Gazprom, la plus grande compagnie gazière du monde. Il venait de démissionner de ce dernier poste. Treize armes au total ont été trouvées dans son appartement du quatorzième étage.



