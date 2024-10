Un ouvrage explore la tradition intellectuelle à Saint Louis

L’ouvrage des universitaires Cheikh Tidiane Fall et Mouhamadoul Mokhtar Kane intitulé “Mémorial des oulémas et des figures religieuses musulmanes de Ndar/Saint-Louis du Sénégal” lève le voile sur la nécessité de la sauvegarde et de la promotion des œuvres produites par les érudits sénégalais, en s’inscrivant dans une dynamique de “déconstruction de l’histoire coloniale”.



Enseignant à la section Langues étrangères appliquées de l’université Gaston Berger de Saint-Louis, Cheikh Tidiane Fall a présenté, mardi, cet ouvrage co-écrit avec Mouhamadoul Mokhtar Kane, chercheur en civilisation musulmane et en relations internationales.



L’ouvrage retrace notamment le parcours intellectuel de quelque 80 personnalités de la vieille ville ‘’afin que leur héritage soit perpétué’’, a-t-on appris lors de la cérémonie de présentation.



Edité par la maison d’édition ”Baa-Joordo’‘, l’ouvrage s’inscrit dans une dynamique de “déconstruction de l’histoire coloniale et de la lecture que les colons ont de nos mœurs et de nos savoir-vivre”, a dit le philosophe Alpha Amadou Sy en faisant office de modérateur de la rencontre.



Selon Alpha Amadou Sy également auteur d’un ouvrage sur l’imaginaire saint-louisiens, le livre de Cheikh Tidiane Fall et Cie ”milite pour la sauvegarde et la promotion des œuvres produites par les érudits sénégalais”.



Il a insisté sur le parcours des deux auteurs qui ont été à la fois à l’école française et à celle dite arabo-islamique. Un parcours hybride qui est à l’origine de “leur maîtrise des deux langues qui leur ont permis d’exploiter les œuvres de ces figures religieuses pour les offrir à la postérité”, a encore fait valoir M. Sy.



Intervenant au cours de cette manifestation, le sociologue Sambou Ndiaye, a salué “la rigueur intellectuelle des deux auteurs (…) qui ont fait preuve d’inclusion”, en intégrant dans ces ouvrages des personnalités des différentes confréries musulmanes au Sénégal.



Les auteurs ont traité le parcours de Saint-louisiens d’origine ou d’adoption sans aucun parti pris, a-t-il martelé.



“Il y a une importante production intellectuelle à Saint-Louis qui malheureusement n’est pas bien connue et nous avons tenté de l’explorer”, a dit Mouhamadoul Mokhtar Kane, un des auteurs du livre.



Selon lui, écrire ce livre a été en quelque sorte un “devoir de mémoire à l’endroit de ces hommes et femmes qui par leur empreinte indélébile ont marqué histoire de Saint-Louis”.



Prenant part à la cérémonie de présentation, des membres de familles des figures religieuses et intellectuelles évoquées dans cet ouvrage ont salué cette initiative d’écriture allant dans le sens de “restituer l’histoire de la ville de Saint-Louis”.



