Un programme veut faire des plages de Saint-Louis " les plus belles au monde " - vidéo

Le Projet pilote plages propres (4P) entend doter la ville de Saint-Louis (nord) des plages les plus belles du monde, a annoncé mercredi, Abibatou Banda Fall, la présidente de la commission partenariat.



"Notre ambition est de faire des plages de Saint-Louis, les plus belles plages du monde", a notamment dit Mme Fall, ajoutant que "ce projet communautaire appuyé par la commune réussira avec l’implication de toute la population". Elle s’exprimait devant la presse en marge du Comité départemental de lancement du P4 qui va couvrir pour sa phase pilote la plage de Goxu Mbathie au quartier d’hydrobase. Elle a signalé que ce projet a été mis en place après le constat fait des nuisances causées par les déchets produits par les populations et qui au final échouent à la plage pour rendre son environnement peu fréquentable.



Il s’agit avec ce projet pilote d’un an de mettre en place un ensemble d’activités de sensibilisation et de plantation d’arbres à travers la plage pour inverser cette tendance, a ajouté Mme Fall, signalant que P4 bénéficiera de l’appui des partenaires et va lancer une cagnotte pour son financement.



L’adjoint au préfet de Saint-Louis, Amadou Ba, a dit son espoir de voir le P4 œuvrer à l’embellissement des plages de la ville de Saint-Louis qui constituent un potentiel pour le tourisme. Il a estimé que pour la pérennité de ce projet, les différents partenaires doivent venir en aide à la commune.



La coordonnatrice du projet, Fatou Wagne, adjointe au maire chargée du cadre de vie, a promis l’accompagnement de la mairie et invité les autres structures locales et administratives à en faire de même. Elle a salué la forte présence des populations à cette rencontre et dit son espoir pour la suite.





Avec APS