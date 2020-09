Un “rat géant” découvert dans les égouts de Mexico City

Le 18 septembre dernier, les employés municipaux ont évacué, en plus du rat, plus de 20 tonnes de déchets des égouts souterrains. Selon les médias locaux, la peluche géante a provoqué un blocage, après quoi les déchets se sont empilés derrière la bête pendant des années et ont récemment inondé un quartier.



Après l’apparition d’images de la gigantesque peluche en forme de rat sur les réseaux sociaux, une femme se serait identifiée comme la propriétaire. Evelin López, affirme, selon divers médias, que le faux animal était une pièce de décor destinée à Halloween. Le rat, cependant, avait été emporté il y a des années lors d’une forte tempête de pluie.