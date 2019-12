Une enveloppe de 6 millions FCFA offerte aux femmes transformatrices des "samedis de Babacar" (vidéo)

Le président du Mouvement « les samedis Babacar » a remis une enveloppe de 6 millions FCFA en guise d’appui aux activités des femmes transformatrices, membres de sa mouvance. Babacar GAYE, parrain de l’Open Karaté 2019, a indiqué que cet appui vise à « autonomiser les actrices de développement » qui l’accompagnent depuis 4 ans.



« Nous voulons encourager la créativité, l’entrepreneuriat et l’engagement des femmes évoluant dans la transformation des produits halieutiques et céréaliers », a-t-il dit.



M. GAYE, a magnifié la bravoure de ses militantes de la Langue de Barbarie et du faubourg de SOR. Il a assuré que les bénéficiaires que l’accompagnement sera poursuivi. « Ceci n’est qu’un test pour lever des fois demain. En effet, d’autres opportunités peuvent être saisies à partir des structures de financement mises en place par l’État », a-t-il ajouté. « Je leur ai donné rendez-vous dans 6 mois pour apprécier les retombées de cet appui », a-t-il précisé.



Le maire de Saint-Louis a pris part au cérémonial sportif. Il s’est, à cette occasion, réjoui de la complicité notée entre Babacar GAYE et Cheikh Samba SÈNE. S’adressant à la communauté de pêcheurs de cette partie de Saint-Louis, Mansour FAYE soutient que les engagements pris par le président de la République Macky SALL, relatifs au dragage de la brèche, seront tenus.