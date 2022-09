Une marche pour la libération de « détenus politiques »

« Nous comptons exiger la libération de nos camarades qui sont injustement arrêtés pour des raisons fallacieuses » a déclaré le porte-parole du collectif, Mamadou Lamine Samb.





Les personnes en détention ne sont autres qu’Othmane Diagne, Papito Kara et Amy Dia. Othmane Diagne, est le coordonnateur de la mafia Kacc Kacc sous les verrous depuis 50 jours. Il est inculpé pour « diffusion de fausses nouvelles, effacement et modification des données de journaux ». Papito Kara, lui, est en prison depuis 52 ou 53 jours pour la revue de presse des Unes détournées. Amy Dia, quant à elle, est arrêtée parce qu’elle est la présumée bailleur des « forces spéciales ».



Le collectif réclame également la libération Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye en détention pour « délit d’opinion ». Ces derniers sont placés sous mandat le 12 septembre. Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye doivent répondre du délit de diffusion de fausses nouvelles relatives au décès de l’Imam Alioune Badara Ndao.