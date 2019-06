Le "Rapport 2019 de la Banque mondiale sur les perspectives économiques" classe le Sénégal dans la catégorie des "pays à faible revenu". C'est l'information qui barre la Une du quotidien L'Observateur de ce mercredi repris par Seneweb. Le journal parle d'une "nouvelle bombe sur le Macky". Une information qui apporte une nouvelle donne dans le contexte de polémique sur les contrats de Petro-Tim et du "Scandale à 100 milliards de dollars" révélé par la BBC dans son fameux reportage.



En effet, de plus de 60 au début des années 2000, les pays pauvres ne sont plus que 34. Mais, l'étude de la Banque mondiale a révélé que "le Sénégal, avec 950 dollars (environ 552 425 Fcfa) de Rnb, est en dessous du seuil des pays à revenu moyen", signale le quotidien



"Cette situation contredit le concept d'émergence", note Meïssa Babou, économiste et enseignant-chercheur à l'Ucad.



